Falcon Eyes F-400R генератор тумана

Описание

Генератор наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия.

Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Прибор формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут.

В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.

Характеристики: