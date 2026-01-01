Falcon Eyes F-400R генератор тумана

Генератор наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия.
Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Прибор формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут.
В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.
Характеристики:
- мощность генератора - 400 Вт
- емкость резервуара для жидкости - 500 мл
- производительность генератора дыма - 75 куб.м./мин
- время нагрева (готовности) - 5 мин.
- время непрерывной генерации дыма - 20-30 с
- длина факела дыма - 4 м
- питание - 220 В 50 Гц
- предохранитель - 5 А
- размер - 230х140х135 мм
- вес - 1,8 кг