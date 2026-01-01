images
images
-10 %
Falcon Eyes F-400R генератор тумана
Falcon Eyes F-400R генератор тумана

Falcon Eyes F-400R генератор тумана

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3686

Генератор тумана Falcon Eyes F-400R.

Компактный генератор для создания спецэффектов имитирующих туман, легкую дымку, эффект стелющегося дыма и т.д. Объем резервуара 0,5 л.

Описание

Генератор наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия.

Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Прибор формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут.

В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.

Характеристики:

  • мощность генератора - 400 Вт
  • емкость резервуара для жидкости - 500 мл
  • производительность генератора дыма - 75 куб.м./мин
  • время нагрева (готовности) - 5 мин.
  • время непрерывной генерации дыма - 20-30 с
  • длина факела дыма - 4 м
  • питание - 220 В 50 Гц
  • предохранитель - 5 А
  • размер - 230х140х135 мм
  • вес - 1,8 кг

Комплектация

  • Генератор дыма с резервуаром.
  • Приемник  дистанционного управления.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой шнур.
  • Рукоятка для подвешивания и переноски с крепежом.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Арт. VBR-263
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 10 ч

Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.

-10 %12 890 ₽
11 600 ₽
В корзину
Chris James 046 Dark Megenta фолиевый фильтр темно-пурпурный
Арт. FTR-524
Chris James 046 Dark Megenta фолиевый фильтр темно-пурпурный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Dark Megenta 046 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 6%, поглощение 1,2%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Арт. FTR-512
Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 019 Fire фолиевый фильтр пламя
Арт. FTR-532
Chris James 019 Fire фолиевый фильтр пламя
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Fire 019 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Sintez Disco DF LIGHT жидкость для генераторов дыма легкая
Sintez Disco DF LIGHT жидкость для генераторов дыма легкая
Арт. DAN-5849
Sintez Disco DF LIGHT жидкость для генераторов дыма легкая
Наличие
в наличии 4-10 шт

Жидкость Sintez Disco DF LIGHT для генераторов дыма, легкая.

Жидкость для генераторов дыма, создает эффект дымки низкой плотности. Поставляется в канистре объемом 5 литров.

1 070 ₽
В корзину

Видео

Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.