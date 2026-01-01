Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг

Артикул: DAN-8697

Сумка-противовес Fotokvant Sand bag-03 Green для утяжеления стоек и журавлей. Изготовлена из высококачественного прочного материала. Выдерживает нагрузку до 5 кг. Имеет два отделения, что позволяет легко накинуть на ножки стойки или штанги. Карабин с одной стороны и кольцо с другой стороны позволяет подвесить противовес на стойку стрелы или на стандартный крюк. Груз в комплект не входит.

Цвет хаки.