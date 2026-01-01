Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг

Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка-противовес Fotokvant Sand bag-03 Green для утяжеления стоек и журавлей. Изготовлена из высококачественного прочного материала. Выдерживает нагрузку до 5 кг. Имеет два отделения, что позволяет легко накинуть на ножки стойки или штанги. Карабин с одной стороны и кольцо с другой стороны позволяет подвесить противовес на стойку стрелы или на стандартный крюк. Груз в комплект не входит.
Цвет хаки.
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Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
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