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Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг
Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг
Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг
Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг
Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг

Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг

Fotokvant
Артикул: DAN-8697

Сумка-противовес Fotokvant Sand bag-03 Green для утяжеления стоек и журавлей.  Изготовлена из высококачественного прочного материала. Выдерживает нагрузку до 5 кг. Имеет два отделения, что позволяет легко накинуть на ножки стойки или штанги. Карабин с одной стороны и кольцо с другой стороны позволяет подвесить противовес на стойку стрелы или на стандартный крюк. Груз в комплект не входит.

Цвет хаки.

Описание

Fotokvant Sand bag-03 Green сумка-противовес хаки 5 кг

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