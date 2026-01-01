Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления.

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят штанга с муфтой и удлинительная штанга, каждая из которых оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Хомут штанги дает возможность установить систему на стойках, штативах, перекладинах с диаметром трубы от 20 до 28 мм.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K03 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.





Характеристики: