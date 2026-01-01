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-10 %
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления

Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9979

Falcon Eyes GripDesk K03 система крепления.

В комплекте: штанга с хомутом, удлинительная штанга с шаровыми мини-головками с винтом 1/4''. Материал: алюминий

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят штанга с муфтой и удлинительная штанга, каждая из которых оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Хомут штанги дает возможность установить систему на стойках, штативах, перекладинах с диаметром трубы от 20 до 28 мм.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K03 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.


Характеристики:

  • Модель - Falcon Eyes GripDesk K03
  • Максимальная нагрузка - 1кг
  • Длина штанги с хомутом длина - 25.5см
  • Крепление штанги с хомутом крепление хомута к секции диаметром от 20 до 28 мм, шаровая головка с винтом 1/4"
  • Длина штанги удлинительной - 35.5см
  • Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"
  • Диаметр труб - 22 мм
  • Материал - алюминиевый сплав, сталь
  • Размер упаковки - 400х150х45 мм
  • Вес с упаковкой - 1.22 кг

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