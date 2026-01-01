Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления.

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам, штангам, стойкам и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K02 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят трехсекционная телескопическая штанга со струбциной, штанга с муфтой и удлинительная штанга, каждая из которых оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Хомут штанги дает возможность закрепить систему на стойках, штативах, перекладинах с диаметром трубы от 20 до 28 мм.

Три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с цанговыми зажимами позволяют регулировать высоту установки оборудования от 40 до 86 см (без крепления удлинительной штанги). Максимальная высота установки с использованием удлинительной штанги – 121.5 см.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K02 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.

Характеристики: