Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления.

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам, штангам, стойкам и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K02 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.
В комплект входят трехсекционная телескопическая штанга со струбциной, штанга с муфтой и удлинительная штанга, каждая из которых оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Хомут штанги дает возможность закрепить систему на стойках, штативах, перекладинах с диаметром трубы от 20 до 28 мм.
Три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с цанговыми зажимами позволяют регулировать высоту установки оборудования от 40 до 86 см (без крепления удлинительной штанги). Максимальная высота установки с использованием удлинительной штанги – 121.5 см.
Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.
Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.
Комплектные штанги GripDesk K02 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.
Характеристики:
- Модель - Falcon Eyes GripDesk K02
- Максимальная нагрузка - 1кг
- Длина штанги телескопической - 40–86 см
- Количество телескопических секций - 3
- Тип зажимов - цанговый
- Ширина струбцины - 50 мм
- Диаметр труб секций - 25 мм/22 мм/19 мм
- Крепление штанги со струбциной шаровая головка с винтом 1/4"
- Длина штанги с хомутом длина - 25.5см
- Крепление штанги с хомутом крепление хомута к секции диаметром от 20 до 28 ммшаровая головка с винтом 1/4"
- Длина штанги удлинительной - 35.5см
- Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"
- Диаметр труб - 22 мм
- Материал - алюминиевый сплав, сталь
- Размер упаковки - 425х205х70 мм
- Вес с упаковкой - 1.22 кг