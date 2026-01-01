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Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления
Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления

Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9978

Falcon Eyes GripDesk K02 система крепления.

В комплекте: телескопическая штанга со струбциной, штанга с хомутом, удлинительная штанга с шаровыми мини-головками с винтом 1/4''. Материал: алюминий

Описание

Предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к столешницам, полкам, штангам, стойкам и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K02 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

В комплект входят трехсекционная телескопическая штанга со струбциной, штанга с муфтой и удлинительная штанга, каждая из которых оснащена шаровой мини-головкой с винтом 1/4" для крепления следующей секции или студийного оборудования. Металлическая шаровая мини-головка помогает закрепить оборудование под углом до 90° и с поворотом на 360°. Струбцина зажимается на плоской поверхности толщиной до 50 мм. Хомут штанги дает возможность закрепить систему на стойках, штативах, перекладинах с диаметром трубы от 20 до 28 мм.

Три телескопические секции Ø19, 22 и 25 мм с цанговыми зажимами позволяют регулировать высоту установки оборудования от 40 до 86 см (без крепления удлинительной штанги). Максимальная высота установки с использованием удлинительной штанги – 121.5 см.

Элементы системы крепления изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, в производстве использованы стальные винты и ручки из надежного ABS-пластика. Система рассчитана на длительное использование без потери внешнего вида.

Вес и габариты комплекта позволяют взять его с собой на выездную съемку.

Комплектные штанги GripDesk K02 могут использоваться как совместно, так и отдельно в качестве переходников, кронштейнов, держателей, удлинителей. Нагрузка на каждую штангу до 1 кг.

Характеристики:

  • Модель - Falcon Eyes GripDesk K02
  • Максимальная нагрузка - 1кг
  • Длина штанги телескопической - 40–86 см
  • Количество телескопических секций - 3
  • Тип зажимов - цанговый
  • Ширина струбцины - 50 мм
  • Диаметр труб секций - 25 мм/22 мм/19 мм
  • Крепление штанги со струбциной шаровая головка с винтом 1/4"
  • Длина штанги с хомутом длина - 25.5см
  • Крепление штанги с хомутом крепление хомута к секции диаметром от 20 до 28 ммшаровая головка с винтом 1/4"
  • Длина штанги удлинительной - 35.5см
  • Крепление штанги удлинительной резьбовое отверстие 1/4", шаровая головка с винтом 1/4"
  • Диаметр труб - 22 мм
  • Материал - алюминиевый сплав, сталь
  • Размер упаковки - 425х205х70 мм
  • Вес с упаковкой - 1.22 кг

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