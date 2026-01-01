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Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Calibrite ColorChecker Video видеошкала

Calibrite ColorChecker Video видеошкала

Calibrite
Артикул: DAN-8917

ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.

Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.


Описание

ColorChecker Video поможет вам без проблем получить сбалансированный и неизменно нейтральный цвет, с идеальной экспозицией камеры, быстрее, чем когда-либо прежде, что даст вам больше времени для создания своего творческого образа. Это незаменимый инструмент для работы с цветом, без которого вам не обойтись. Он экономит ваше драгоценное время от съемки до редактирования.

ColorChecker Video — это прочная и жесткая цветовая мишень, специально предназначенная для производства видео. Он включает в себя диаграмму цветов видео с одной стороны и большую спектрально нейтральную карту баланса белого с другой стороны.

Внимание: данная видеошкала представляет собой одну двухстороннюю карточку!

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