Calibrite ColorChecker Video видеошкала

ColorChecker Video поможет вам без проблем получить сбалансированный и неизменно нейтральный цвет, с идеальной экспозицией камеры, быстрее, чем когда-либо прежде, что даст вам больше времени для создания своего творческого образа. Это незаменимый инструмент для работы с цветом, без которого вам не обойтись. Он экономит ваше драгоценное время от съемки до редактирования.
ColorChecker Video — это прочная и жесткая цветовая мишень, специально предназначенная для производства видео. Он включает в себя диаграмму цветов видео с одной стороны и большую спектрально нейтральную карту баланса белого с другой стороны.
Внимание: данная видеошкала представляет собой одну двухстороннюю карточку!