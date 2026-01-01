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GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя
GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя
GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя
GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя
GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя

GreenBean RHC-021 держатель для фона или отражателя

GreenBean
Артикул: MTG-0267

Трёхсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя, устанавливается на студийную стойку. Две клипсы, шпигот с винтовой фиксацией и угловой зажим в комплекте. Минимальная длина перекладины - 71 см, максимальная длина - 171 см. Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 13 / 16 / 20 мм.

Описание

Телескопическая трёхсекционная перекладина с двумя клипсами предназначена для крепления фона или отражателя. Для установки дополнительного оборудования на её концах находятся шпиготы - 5/8 дюйма и диаметром 9 мм.

Для установки перекладины на стойку в комплекте предусмотрен металлический угловой зажим с отверстиями под шпиготы (5/8 дюйма). Для установки самой перекладины на угловой зажим предназначен находящийся на ней шпигот (5/8 дюйма) с кольцом. Угловой зажим позволяет также менять угол наклона установленной перекладины в пределах ± 90 град.

Металлические клипсы с фиксаторами находятся на крайних секциях и могут свободно перемешаться в пределах всей длины секции. Фиксация клипсы на перекладине и фиксация угла её поворота - винтовая. Усилия зажима каждой клипсы достаточно чтобы удержать фон или отражатель весом до 5 кг.

Для предотвращения выскальзывания фона или отражателя клипсы имеют резиновые губки с продольной насечкой. Ширина губок - 8 см.

Характеристики:

  • максимальная длина - 171 см
  • длина в сложенном виде - 71 см
  • диаметр трубок секций - 13 / 16 / 20 мм
  • материал трубок - алюминиевый сплав
  • материал зажимов - алюминиевый сплав
  • вес - 1,05 кг

Комплектация

  • держатель GreenBean RHC-021 - 1 шт.
  • клипса - 2 шт.
  • зажим с шпиготом для горизонтальной установки - 1 шт.
  • угловой зажим - 1 шт.

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