Lumifor LAC-BR3 система подъема фона на 3 шт.

Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света - это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, устрановленные на стену или потолок несомнено является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до трех фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.
Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.