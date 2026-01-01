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Lumifor LAC-BR3 система подъема фона на 3 шт.

Lumifor LAC-BR3 система подъема фона на 3 шт.

Lumifor
Артикул: NVF-5347

Lumifor LAC-BR3-ST – система подъема трех фонов, состоящая из держателей и кронштейнов для установки трех бумажных рулонных фонов на студийные стойки. С помощью этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм. Система является идеальным компактным решением для съемок на выезде. 

Описание

Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света - это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, устрановленные на стену или потолок несомнено является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до трех фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.

Комплектация

  

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