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Lumifor LAC-BR2-ST система подъема 2 фонов на стойки

Lumifor LAC-BR2-ST система подъема 2 фонов на стойки

Lumifor
Артикул: NVF-5346

Lumifor LAC-BR2-ST – система подъема двух фонов, состоящая из держателей и кронштейнов для установки двух бумажных рулонных фонов на студийные стойки. С помощью этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм. Система является идеальным компактным решением для съемок на выезде. 

Описание

Lumifor LAC-BR2-ST система подъема 2 фонов на стойки

Комплектация

  

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