Lumifor LAC-BR2-ST система подъема 2 фонов на стойки

Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-BR2-ST – система подъема двух фонов, состоящая из держателей и кронштейнов для установки двух бумажных рулонных фонов на студийные стойки. С помощью этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм. Система является идеальным компактным решением для съемок на выезде.
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Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.
Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.