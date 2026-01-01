Lumifor LAC-BR2-ST система подъема 2 фонов на стойки

Артикул: NVF-5346

Lumifor LAC-BR2-ST – система подъема двух фонов, состоящая из держателей и кронштейнов для установки двух бумажных рулонных фонов на студийные стойки. С помощью этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм. Система является идеальным компактным решением для съемок на выезде.