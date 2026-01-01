FST L-2802 система подвеса фона

Очень удобен для выездных съемок благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки.
Максимальная высота: 2,8м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST L-2802 – мобильный комплект из 2-х стоек и перекладина из 4х секций для установки фона шириной до 300 см.
Очень удобен для выездных съемок благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки.
Максимальная высота: 2,8м.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.