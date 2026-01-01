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FST L-2802 система подвеса фона

FST L-2802 система подвеса фона

FST
Артикул: NVF-5700

FST L-2802 – мобильный комплект из 2-х стоек и  перекладина из 4х секций для установки фона шириной до 300 см. 

Описание

Очень удобен для выездных съемок благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки.

Максимальная высота: 2,8м.

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Savage (74-12) Smoke Gray фон бумажный 2,7x11 м дымчато-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
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