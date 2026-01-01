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Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов
Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов
Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов
Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов
Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов

Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов

Fotokvant
Артикул: MTG-3359

Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов. Имеет возможность установки на студийные стойки с помощью прилагаемых переходников. В комплекте 2 пары втулок для бумажных или иных фонов намотанных на трубу. Цепочки и грузики прилагаются.  

Описание

Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов

Комплектация

  • Кронштейны - 2 шт
  • Переходник для стоек - 2 шт
  • Втулки - 2 пары 
  • Цепочка пластиковая - 2 шт
  • Грузик - 2 шт
  • Дюбеля для стен и потолков - 1 комплект

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