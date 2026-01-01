Артикул: MTG-3359

Fotokvant RAC-BHC2-2 держатель настенный или потолочный для двух фонов. Имеет возможность установки на студийные стойки с помощью прилагаемых переходников. В комплекте 2 пары втулок для бумажных или иных фонов намотанных на трубу. Цепочки и грузики прилагаются.