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Fotokvant NVF-8718 комплект из трех крюков для хранения рулонного фона до 3 м

Fotokvant NVF-8718 комплект из трех крюков для хранения рулонного фона до 3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-8718

Fotokvant NVF-8718 – комплект из трех крюков для хранения рулонного фона размером до 3 м.

Крюки изготовлены из листовой стали, диаметр скругления – 12-13 см. Выдерживают нагрузку до трех килограмм на крюк.

Описание

Fotokvant NVF-8718 комплект из трех крюков для хранения рулонного фона до 3 м

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