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П-Фото (1214-215) перекладина телескопическая 220 см

П-Фото (1214-215) перекладина телескопическая 220 см

П-Фото
Артикул: OLE-0944

П-Фото (1214-215) – телескопическая перекладина для установки студийных фонов шириной до 2,15 см. Предусмотрено стандартное крепление, типа  пальцы, на стойки диаметром 5/8". Минимальная длина – 85 см, максимальная – 220 см. Вес – 0,5 кг.  

Описание

Технические характеристики:

  • количество секций – 3
  • диаметр перекладин, мм – 25/22/19
  • материал изготовления – алюминий

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