П-Фото (1214-215) перекладина телескопическая 220 см

Технические характеристики:
- количество секций – 3
- диаметр перекладин, мм – 25/22/19
- материал изготовления – алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1214-215) – телескопическая перекладина для установки студийных фонов шириной до 2,15 см. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Минимальная длина – 85 см, максимальная – 220 см. Вес – 0,5 кг.
Технические характеристики:
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Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
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