Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек.

Описание

Портативная рукоятка изготовлена из прочного пластика, крепежные элементы – металлические. Противоскользящая рифленая ручка обеспечивает надежный захват. Эргономичная конструкция рукоятки снимает нагрузку с запястье и позволяет удерживать вспышку или осветитель в руке длительное время.

Рукоятка дает полную свободу при использовании вспышки или осветителя. Источник света может быть максимально приближен к объекту съемки, чтобы точно настроить освещение кадра. Верхняя площадка рукоятки наклонена под углом 15° и свет от вспышки естественным образом направляется сверху вниз.

Благодаря резьбовому отверстию 1/4'' в нижней части, вспышка устанавливается на легкие осветительные стойки, риги и т.д. без предварительного демонтажа рукоятки. Также предусмотрен ремешок на запястье (темляк), который предотвратит случайное падение оборудования.

Характеристики: