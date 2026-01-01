Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек.

Портативная рукоятка изготовлена из прочного пластика, крепежные элементы – металлические. Противоскользящая рифленая ручка обеспечивает надежный захват. Эргономичная конструкция рукоятки снимает нагрузку с запястье и позволяет удерживать вспышку или осветитель в руке длительное время.
Рукоятка дает полную свободу при использовании вспышки или осветителя. Источник света может быть максимально приближен к объекту съемки, чтобы точно настроить освещение кадра. Верхняя площадка рукоятки наклонена под углом 15° и свет от вспышки естественным образом направляется сверху вниз.
Благодаря резьбовому отверстию 1/4'' в нижней части, вспышка устанавливается на легкие осветительные стойки, риги и т.д. без предварительного демонтажа рукоятки. Также предусмотрен ремешок на запястье (темляк), который предотвратит случайное падение оборудования.
Характеристики:
- Модель - Godox FG-100
- Совместимость - Аккумуляторные вспышки AD100Pro, AD200Pro, AD300Pro, светодиодных осветителей ML30, ML30Bi, ML60, ML60Bi, и др.
- Угол наклона площадки - 15°
- Крепление - Винт 1/4", резьбовое отверстие (гайка) 1/4''
- Материал рукоятки/крепежных элементов - пластик/металл
- Длина рукоятки - ок.14 см
- Размеры упаковки - 145x55x40 мм
- Вес рукоятки - 70 г