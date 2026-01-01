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Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек
Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек
Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек
Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек

Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек

Godox
Артикул: DAN-9035

Godox FG-100 рукоятка для аккумуляторных вспышек.

Рукоятка Godox FG-100 предназначена для установки и удержания в руке портативных аккумуляторных вспышек (Godox AD100Pro, AD200Pro, AD300Pro), светодиодных осветителей (ML30, ML30Bi, ML60, ML60Bi) и др. Также может применяться с источниками постоянного или импульсного света с резьбовым отверстием 1/4 " на корпусе любого производителя.

Описание

Портативная рукоятка изготовлена из прочного пластика, крепежные элементы – металлические. Противоскользящая рифленая ручка обеспечивает надежный захват. Эргономичная конструкция рукоятки снимает нагрузку с запястье и позволяет удерживать вспышку или осветитель в руке длительное время.

Рукоятка дает полную свободу при использовании вспышки или осветителя. Источник света может быть максимально приближен к объекту съемки, чтобы точно настроить освещение кадра. Верхняя площадка рукоятки наклонена под углом 15° и свет от вспышки естественным образом направляется сверху вниз.

Благодаря резьбовому отверстию 1/4'' в нижней части, вспышка устанавливается на легкие осветительные стойки, риги и т.д. без предварительного демонтажа рукоятки. Также предусмотрен ремешок на запястье (темляк), который предотвратит случайное падение оборудования.

Характеристики:

  • Модель - Godox FG-100
  • Совместимость - Аккумуляторные вспышки AD100Pro, AD200Pro, AD300Pro, светодиодных осветителей ML30, ML30Bi, ML60, ML60Bi, и др.
  • Угол наклона площадки - 15°
  • Крепление - Винт 1/4", резьбовое отверстие (гайка) 1/4''
  • Материал рукоятки/крепежных элементов - пластик/металл
  • Длина рукоятки - ок.14 см
  • Размеры упаковки - 145x55x40 мм
  • Вес рукоятки - 70 г

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