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Godox AD-E адаптер для AD200
Godox AD-E адаптер для AD200
Godox AD-E адаптер для AD200
Godox AD-E адаптер для AD200

Godox AD-E адаптер для AD200

Godox
Артикул: DAN-4193

Адаптер Godox AD-E для AD200 для студийного оборудования.

Адаптер для установки вспышки Godox AD200 или AD200Pro на студийную стойку с креплением 5/8". Есть крепление для зонта. Материал - АВС пластик.

Описание

Адаптер также совместим с любым другим фотооборудованием с резьбовым отверстием 1/4". Прибор устанавливается на адаптер с помощью съемного шпигота с винтом 1/4". Угол наклона адаптера регулируется, это позволит устанавливать Оборудование в разных положениях. Три стальных винта надежно фиксируют положение.

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