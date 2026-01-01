Godox AD-E адаптер для AD200

Адаптер также совместим с любым другим фотооборудованием с резьбовым отверстием 1/4". Прибор устанавливается на адаптер с помощью съемного шпигота с винтом 1/4". Угол наклона адаптера регулируется, это позволит устанавливать Оборудование в разных положениях. Три стальных винта надежно фиксируют положение.
Легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.