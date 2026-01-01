П-Фото (1306-1) голова L-образная для крепления зонта

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1306-1) – штативная голова L-образного вида для крепления зонта. Вес аксессуара 220 г.
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Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.
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