П-Фото (1306-1) голова L-образная для крепления зонта

Арт. NVF-3011

до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.