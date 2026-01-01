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П-Фото (1306-1) голова L-образная для крепления зонта

П-Фото (1306-1) голова L-образная для крепления зонта

П-Фото
Артикул: NVF-2151

П-Фото (1306-1) – штативная голова L-образного вида для крепления зонта. Вес аксессуара 220 г.

Описание

П-Фото (1306-1) голова L-образная для крепления зонта

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