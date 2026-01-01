Chris James 223 Eighth C.T.O фолиевый фильтр светлый апельсин

Описание

Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 122x100 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.