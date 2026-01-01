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Chris James 223 Eighth C.T.O фолиевый фильтр светлый апельсин

Chris James 223 Eighth C.T.O фолиевый фильтр светлый апельсин

Chris James
Артикул: NVF-1061

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.

 

Описание

Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 122x100 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.
Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

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