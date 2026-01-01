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KUPO KS-479 SK Vesa Mount Kit адаптер для монитора
KUPO KS-479 SK Vesa Mount Kit адаптер для монитора

KUPO KS-479 SK Vesa Mount Kit адаптер для монитора

Kupo
Артикул: OLE-1552

KUPO KS-479 SK Vesa Mount Kit адаптер для монитора

Прочный шарнирный адаптер Super Knuckle для установки мониторов стандарта VESA. Устанавливается на стойку или любое оборудование, оснащенное стандартным студийным пальцем 5/8" (16 мм). Адаптер совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)

В комплект входят 4 крепежных болта M4 .


Описание

Характеристики:

  • Нагрузка до 8 кг
  • Вес 0,3 кг

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