Характеристики:
- Нагрузка до 8 кг
- Вес 0,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-479 SK Vesa Mount Kit адаптер для монитора
Прочный шарнирный адаптер Super Knuckle для установки мониторов стандарта VESA. Устанавливается на стойку или любое оборудование, оснащенное стандартным студийным пальцем 5/8" (16 мм). Адаптер совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)
В комплект входят 4 крепежных болта M4 .
Характеристики:
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Fotokvant TRD-03-P Kit комплект кареток для силового кабеля для подвесной системы пластик. Каретки выполнены с 4-мя отверстиями под хомут для удобного крепления кабеля в нужном положении. Удобно и легко скользят по рельсе подвесной системы. В комплекте 3 шт.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 4 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 6,0 кг.
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.
Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе. Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!