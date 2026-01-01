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Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant
Артикул: DAN-3360

Комплект Fotokvant Notobook KIT-3928FE - столик для планшета или ноутбука со штативом с видеоголовой.

Металлический столик для планшета или ноутбука с возможностью установки на стойку стандартным креплением 1/4 или 3/8 дюйма, проложен поролоном. Размер - 39х28 см. Поставляется в комплекте с трехсекционным штативом с видеоголовой и максимальной рабочей высотой 140,5 см, максимальной нагрузкой - 2 кг.

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив KingJoy VT-840 с видеоголовой - трехсекционный штатив, который изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 0,89 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,4 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова со съемной площадкой
  • рабочая высота - 140,5 см
  • в сложенном состоянии - 51 см
  • материал - алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • вес - 0,89 кг



Комплектация

  • Штатив KingJoy VT-840.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Столик.
  • Винт-переходник.

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