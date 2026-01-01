Fotokvant Notobook KIT-3928FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив KingJoy VT-840 с видеоголовой - трехсекционный штатив, который изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 0,89 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,4 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

тип головки - видеоголова со съемной площадкой



рабочая высота - 140,5 см

в сложенном состоянии - 51 см

материал - алюминий + АВС-пластик

максимальная нагрузка - 2 кг

вес - 0,89 кг







