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KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой
KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой
KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой
KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой
KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой
KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой

KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой

KingJoy
Артикул: DAN-5102

Штатив KingJoy VT-840 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 2 кг. Минимальная рабочая высота 48.5 см. Максимальная рабочая высота 138.5 см. Вес - 0,9 кг.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Рукоятка панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может производить смещение по вертикали на 90 градусов и по горизонтали на 360 градусов.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

Для крепления камеры к штативу предусмотрен винт со стандартной резьбой 1/4".

При весе в 0,89 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,4 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова со съемной площадкой
  • рабочая высота - 138,5 см
  • в сложенном состоянии - 51 см
  • материал - алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • вес - 0,87 кг

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