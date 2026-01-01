KingJoy VT-840 штатив с видеоголовой

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Рукоятка панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может производить смещение по вертикали на 90 градусов и по горизонтали на 360 градусов.
Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).
Для крепления камеры к штативу предусмотрен винт со стандартной резьбой 1/4".
При весе в 0,89 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,4 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Характеристики:
- тип головки - видеоголова со съемной площадкой
- рабочая высота - 138,5 см
- в сложенном состоянии - 51 см
- материал - алюминий + АВС-пластик
- максимальная нагрузка - 2 кг
- вес - 0,87 кг