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Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant
Артикул: DAN-3358

Комплект Fotokvant Notobook KIT-3324W - столик для планшета или ноутбука со штативом с видеоголовой.

Металлический столик для планшета или ноутбука с возможностью установки на стойку стандартным креплением 1/4 или 3/8 дюйма, проложен поролоном. Размер - 33х24 см. Поставляется в комплекте с трехсекционным штативом со съемной видеоголовой и максимальной рабочей высотой 186 см, максимальной нагрузкой до 10 кг.

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовойимеет отличное соотношение цена-качество.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.

При весе в 2 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,86 метра, а длина в собранном состоянии - всего 64 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 186см
  • в сложенном состоянии - 66 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • вес - 2,0 кг

Комплектация

  • Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
  • Чехол.
  • Столик.
  • Винт-переходник.

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