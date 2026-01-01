Fotokvant Notobook KIT-3324W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.
Штатив QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовойимеет отличное соотношение цена-качество.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.
При весе в 2 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,86 метра, а длина в собранном состоянии - всего 64 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 186см
- в сложенном состоянии - 66 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 10 кг
- вес - 2,0 кг