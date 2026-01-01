Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой с видеоголовой - трехсекционный штатив, который изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 1,27 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,72 метра, а длина в собранном состоянии - 65 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики: