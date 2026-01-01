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Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant Notobook KIT-3324FE столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant
Артикул: DAN-3354

Комплект Fotokvant Notobook KIT-3324FE - столик для планшета или ноутбука со штативом с видеоголовой.

Металлический столик для планшета или ноутбука с возможностью установки на стойку стандартным креплением 1/4 или 3/8 дюйма, проложен поролоном. Размер - 33х24 см. Поставляется в комплекте с трехсекционным штативом с видеоголовой и максимальной рабочей высотой 172 см, максимальной нагрузкой - 3 кг.

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой с видеоголовой - трехсекционный штатив, который изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 1,27 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,72 метра, а длина в собранном состоянии - 65 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип головки - универсальная
  • рабочая высота - 139 см
  • максимальная высота - 172 см
  • в сложенном состоянии - 65 см
  • материал – алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,27 кг

Комплектация

  • QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой. 
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Столик.
  • Винт-переходник.

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