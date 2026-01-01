Falcon Eyes CBH-L (22095) держатель

Арт. NVF-9231

Fotokvant NVF-9231 - пластиковый держатель для планшета.

Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с величиной экрана по диагонали от 7" до 9". Для крепления на штатив или селфи-палку на адаптере предусмотрено резбовое крепление 1/4". Цвет - черный.