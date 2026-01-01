Falcon Eyes CBH-L (22095) держатель

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
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