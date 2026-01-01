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Falcon Eyes CBH-L (22095) держатель

Falcon Eyes CBH-L (22095) держатель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2804

Falcon Eyes CBH-L (22095) – комплект из двух алюминиевых кронштейнов для поддержки полок. Для установки необходимы зажимы типа Falcon Eyes CL-22. Размер, см – 16,5x4x4.

Описание

Falcon Eyes CBH-L (22095) держатель

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