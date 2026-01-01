Manfrotto 155BKL шаровый установочный кронштейн

Арт. OLE-0563Manfrotto 013 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
в наличии 1-3 шт
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 155BKL – алюминиевый шаровый кронштейн без держателя для камеры/зонта. Крепление 3/8" (16 мм), максимальная нагрузка – 2,5 кг. Высота 14,5 см, вес – 0,49 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.