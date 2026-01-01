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Manfrotto 155BKL шаровый установочный кронштейн

Manfrotto 155BKL шаровый установочный кронштейн

Manfrotto
Артикул: OLE-0704

Manfrotto 155BKL – алюминиевый шаровый кронштейн без держателя для камеры/зонта. Крепление 3/8" (16 мм), максимальная нагрузка – 2,5 кг. Высота 14,5 см, вес – 0,49 кг.

Описание

Manfrotto 155BKL шаровый установочный кронштейн

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2 290 ₽
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