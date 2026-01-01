images
Kupo KCP172 Mini Articulated Arm-Single Section мини кронштейн шарнирный

Kupo KCP172 Mini Articulated Arm-Single Section мини кронштейн шарнирный

Kupo
Артикул: NVF-9469

Kupo KCP172 Mini Articulated Arm-Single Section - мини кронштейн шарнирный.

Кронштейн представляет собой две гибридные головы Hybrid Head на алюминиевой трубке диаметром 13 мм и длиной 28,5 см. Толщина стенки трубки 1,1 мм. Кронштен имеетс матовое анодированное покрытие.

Крепежные головы оснащены стержнем Вaby pin с несколькими фрезерованными гранями, это позволяет быстро устанавливать их в крепежное гнездо Вaby socket и гарантирует удержание установленного прибора в устойчивом положении.

В каждом стержне Вaby pin предусмотрена резьба 3/8” и 1/4”, что дает возможность установки разнообразных аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • Длина 28,5 см
  • Крепление - 2 стандартный студийных пальца 5/8", один с внутренней резьбой 3/8"-16, второй с внутренней резьбой 1/4"-20
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес - 280 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Арт. NVF-9342
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

1 620 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Арт. VBR-124
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.

Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.

-10 %920 ₽
820 ₽
В корзину
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Арт. NVF-7896
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Наличие
в наличии 4-10 шт

Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.

Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90. 

3 190 ₽
В корзину

Видео

Майкл Кенна
Майкл Кенна
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.