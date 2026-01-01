Характеристики:
- Хомут двойной, поворотный на 360°
- В комплекте стержень для фиксации в положении 90°
- Диаметр захвата 48-51 / 51-60 мм, ширина хомута 50 мм
- Допустимая нагрузка 500 кг
- Вес 1,25 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг
Двойной хомут KUPO изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб разных диаметров (указаны в характеристиках). Хомут позволяет скреплять между собой две трубы под любым углом без жесткой фиксации, либо зафиксировать трубы параллельно или под прямым углом имеющимся в комплекте стержнем.
Характеристики:
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Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.
Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.
Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.