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Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг

Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг

Kupo
Артикул: OLE-1476

Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг

Двойной хомут KUPO изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб разных диаметров (указаны в характеристиках). Хомут позволяет скреплять между собой две трубы под любым углом без жесткой фиксации, либо зафиксировать трубы параллельно или под прямым углом имеющимся в комплекте стержнем.

Описание

Характеристики:

  • Хомут двойной, поворотный на 360°
  • В комплекте стержень для фиксации в положении 90°
  • Диаметр захвата 48-51 / 51-60 мм, ширина хомута 50 мм
  • Допустимая нагрузка 500 кг
  • Вес 1,25 кг

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