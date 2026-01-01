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Cullmann CROSS CX668 комплект держателей для макро-съемки

Cullmann CROSS CX668 комплект держателей для макро-съемки

Cullmann
Артикул: DAN-1214

Cullmann CROSS CX668 - комплект держателей для макро-съемки.

Удобные аксессуары которые пригодятся для использования в макро-или настольной фотографии. Комплект включает в себя гибкий удлинитель-переходник длинной 430 мм, адаптер для накамерной вспышки и прищепка-зажим.Во всех аксессуарах использовано стандартное соединение 1/4 дюйма.Вес набора - 390 г.

Описание

Cullmann CROSS CX668 комплект держателей для макро-съемки

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