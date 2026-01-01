Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
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Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CX668 - комплект держателей для макро-съемки.
Удобные аксессуары которые пригодятся для использования в макро-или настольной фотографии. Комплект включает в себя гибкий удлинитель-переходник длинной 430 мм, адаптер для накамерной вспышки и прищепка-зажим.Во всех аксессуарах использовано стандартное соединение 1/4 дюйма.Вес набора - 390 г.
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Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.
Пластиковый фон Colorama CO9700 Colormatt Coal цвет черный, размер 100x130 см.
Пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер - 100x130 см.
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp - держатель на окно автомобиля для фото- и видеосъемки. Зажим легко устанавливается на стекло окна автомобиля с помощью завинчивающейся рукоятки. Прижимные губки имеют резиновое покрытие, что защищает стекло от царапин. Сверху держатель имеет винт-штифт с резьбой 3/8'', к которому крепится оборудование. Вес - 180 грамм.