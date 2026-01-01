Fujimi FJ DHP-36B – кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм. Предназначен для крепления фото и видеокамер. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.
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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CC60 – струбцина. Предназначена для крепления к плоским поверхностям. Имеет три резьбовых переходника 1/4 дюйма. Вес, г – 250.
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Fujimi FJ DHP-36B – кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм. Предназначен для крепления фото и видеокамер. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Falcon Eyes Hangman 310 BR – штанга наклонная c реверсивным винтом – 1/4"-3/8".
Штанга изготовлена из алюминиевого сплава, длина ее составляет – 320 мм, а диаметр – 28 мм. Угол наклона может вареировать от +90 до -90 градусов.
Максимальная нагрузка до 5 кг.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.