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Cullmann CROSS CC60 струбцина

Cullmann CROSS CC60 струбцина

Cullmann
Артикул: OLE-1436

Cullmann CROSS CC60 – струбцина. Предназначена для крепления к плоским поверхностям. Имеет три резьбовых переходника 1/4 дюйма. Вес, г – 250. 

Описание

Cullmann CROSS CC60 струбцина

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