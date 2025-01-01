Kupo Large Gaffer Grip (KCP500) крепление большое

Арт. OLE-0548

GreenBean MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим. Подходит для трех видов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8 дюйма (16 мм) и шпилька 5/8 дюйма (16 мм) с внутренней резьбой 3/8 дюйма (9,5 мм) для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы – 100 мм.