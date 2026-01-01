Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master си-стенд со скользящей ногой

- максимальная высота, см – 250
- минимальная высота, см – 112
- материал – хромированная сталь
- максимальная нагрузка, кг – 10
- в сложенном виде - 125 см
- вес - 6.3 кг
- диаметр ножек - 25 мм
Kupo 22,4 LB/11KG Sand Bag – сумка-противовес для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки-стойки. Мешок вмещает 11 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.