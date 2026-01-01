images
Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master си-стенд со скользящей ногой

Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master си-стенд со скользящей ногой

Kupo
Артикул: NVF-9432

Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master - стальной хромированный си-стенд (стойка) сребристого цвета с регулируемой ножкой.

Применяется для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 250 см, минимальная - 112.

Описание

Стойка C применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров. Стойка C stand со сдвигаемой ножкой оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях, таких как лестница.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 250
  • минимальная высота, см – 112
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • в сложенном виде - 125 см
  • вес - 6.3 кг
  • диаметр ножек - 25 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KSD1680M 22,4 LB/11KG Sand Bag мешок для песка 11 кг
Арт. OLE-0676
Kupo KSD1680M 22,4 LB/11KG Sand Bag мешок для песка 11 кг
Наличие
более 10 шт

Kupo 22,4 LB/11KG Sand Bag – сумка-противовес для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки-стойки. Мешок вмещает 11 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

6 380 ₽
В корзину
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Арт. OLE-1135
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger I650B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани на металлической раме размером 45х60 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

16 390 ₽
В корзину
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 560 ₽
В корзину
Avenger D520B держатель
Арт. OLE-0454
Avenger D520B держатель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.

Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.

11 990 ₽
В корзину
-9 %
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Kupo KCP241 40&quot; Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Арт. NVF-9434
Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver удлинительный крепежный кронштейн
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver - удлинительный крепежный кронштейн для стойки C stand.

Удлинительный кронштейн серебристого цвета предназначен для установки любых осветительных приборов и аксессуаров, от небольших вспышек, моноблоков, экранов и флагов, до больших вольфрамовых осветительных приборов и муслиновых фонов.

-9.04 %6 530 ₽
5 940 ₽
В корзину
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Арт. OLE-1164
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual штатив для фотокамеры и 3D-головка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK290DUA3-3W Dual – комплект, который состоит из штатива и головки.

Трехсекционный алюминиевый штатив имеет возможность поворота центральной колонны на 90 градусов и в горизонтальное положение. Ножки с усиленными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова со стандартной съемной площадкой 200PL снабжена пузырьковым уровнем. Оснащена ручками, которые могут находиться в двух положениях: задвинуты (для того, чтобы помещалась в чехол без разборки) и выдвинуты для съемки. Максимальная нагрузка 4 кг.

29 990 ₽
В корзину
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Арт. OLE-1452
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Наличие
более 10 шт

KUPO 40" Extension Grip Arm – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3.

29 320 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Арт. VBR-117
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн

Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.

Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.

-10 %1 960 ₽
1 760 ₽
В корзину
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Арт. NVF-1062
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Как снимать видео. Глубина резкости
Как снимать видео. Глубина резкости
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.