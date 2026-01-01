Kupo CT20M 20" C Stand стандартная студийная стойка

Kupo 20" extension grip arm – удлинительный кронштейн серебристого цвета.
В комплекте – штанга длиной 500 мм. Вес - 1,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 20" C Stand – стандартная студийная стойка. Имеет съемную базу. Обычно данную модель используют при выездных съемках или в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Максимальная высота, см – 178. Вес, кг – 6,7. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 95.
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Kupo 20" extension grip arm – удлинительный кронштейн серебристого цвета.
В комплекте – штанга длиной 500 мм. Вес - 1,25 кг.
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