GreenBean C-Stand 325 стойка

- количество секций – 3
- максимальная высота, см –325
- минимальная высота, см – 155
- высота в сложенном виде, см – 155
- размах ног (окружность), см – 84
- диаметр секций, мм – 25/30/35
- диаметр ног, мм – 25
- диаметр наконечника, дюймы – 5/8
- максимальная грузоподъемность (без перекладины), кг – 10
- демпфер – пружина
- материал – сталь
- перекладина – нет
- вес, кг – 7,27
Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.