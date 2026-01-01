images
GreenBean C-Stand 325 стойка

GreenBean C-Stand 325 стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0340

GreenBean C-Stand 325 – трехсекционная стойка с пружинным демпфером для установки студийного оборудования.

Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Максимальная высота стойки 325 см.

Описание

Технические характеристики:
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см –325 
  • минимальная высота, см – 155 
  • высота в сложенном виде, см – 155
  • размах ног (окружность), см – 84
  • диаметр секций, мм – 25/30/35
  • диаметр ног, мм – 25
  • диаметр наконечника, дюймы – 5/8
  • максимальная грузоподъемность (без перекладины), кг – 10
  • демпфер – пружина
  • материал – сталь
  • перекладина – нет
  • вес, кг – 7,27

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину

Видео

Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.