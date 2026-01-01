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Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой
Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой

Fotokvant CS-3050T стойка для оборудования со штангой

Fotokvant
Артикул: DAN-4006

Стойка Fotokvant CS-3050T для оборудования со штангой.

Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Комплектуется перекладиной и дополнительной муфтой (грипхед). Максимальная высота стойки - 325 см.

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Для установки стойки в максимально устойчивое положение следует расставить ножки так, чтобы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Характеристики:

  • количество секций - 3 
  • максимальная высота - 325 см
  • минимальная высота - 144 см
  • максимальная грузоподъемность - 10 кг 
  • материал - сталь
  • вес - 8,55 кг

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