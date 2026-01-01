Fotokvant CS-2900T стойка C-stand 3,2 для оборудования со штангой нагрузка до 10 кг

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Для установки стойки в максимально устойчивое положение следует расставить ножки так, чтобы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Характеристики: