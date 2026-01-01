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Avenger D570 перекладина 91 см c вращающимся штифт-адаптером 16 мм

Avenger D570 перекладина 91 см c вращающимся штифт-адаптером 16 мм

Avenger
Артикул: DAN-3396

Перекладина Avenger D570 c вращающимся штифт-адаптером.

Стальная удлинняющая штанга для установки небольших ламп, флагов или отражателей. Оснащенная зажимом grip head для установки на стойке при помощи гнездового крепления 16 мм. Длина - 91 см. Вес - 1100 г.

Описание

Avenger D570 перекладина 91 см c вращающимся штифт-адаптером 16 мм

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