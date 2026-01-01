Avenger D570 перекладина 91 см c вращающимся штифт-адаптером 16 мм

Tether Tools CU5454 TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Перекладина Avenger D570 c вращающимся штифт-адаптером.
Стальная удлинняющая штанга для установки небольших ламп, флагов или отражателей. Оснащенная зажимом grip head для установки на стойке при помощи гнездового крепления 16 мм. Длина - 91 см. Вес - 1100 г.
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Tether Tools CU5454 TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Втулочный адаптер Avenger E250.
Стойка Avenger A2033F C-Stand 33 для студийного оборудования, стальная хромированная.
Трехсекционная стойка из хромированной стали предназначена для студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 3,28 м.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.