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Yongnuo YN-H3 адаптер горячего башмака Sony-Minolta

Yongnuo YN-H3 адаптер горячего башмака Sony-Minolta

Yongnuo
Артикул: NVF-7769

Yongnuo YN-H3 – адаптер горячего башмака Sony-Minolta. Позволяет установить вспышки, радиосинхронизаторы и другие аксессуары, имеющие стандартный горячий башмак на камеры Sony Alpha и Minolta Dynax. Адаптер имеет PC-разъем для подключения кабеля синхронизации студийных вспышек и прочего оборудования.

Внимание! Не рекомендуется использовать переходник со старыми высоковольтажными вспышками (выпускались до 2000 года).

Описание

Yongnuo YN-H3 адаптер горячего башмака Sony-Minolta

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Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).

9 200 ₽
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