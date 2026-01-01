Артикул: NVF-7769

Yongnuo YN-H3 – адаптер горячего башмака Sony-Minolta. Позволяет установить вспышки, радиосинхронизаторы и другие аксессуары, имеющие стандартный горячий башмак на камеры Sony Alpha и Minolta Dynax. Адаптер имеет PC-разъем для подключения кабеля синхронизации студийных вспышек и прочего оборудования.

Внимание! Не рекомендуется использовать переходник со старыми высоковольтажными вспышками (выпускались до 2000 года).