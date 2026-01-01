Fotokvant FLH-72 переходник студийного крепления 5/8 или 16 мм на 1 1/4 дюйма или 32 мм

Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-72 – переходник для установки студийного освещения.
С помощью его можно крепить даже самые тяжелые софтбоксы на стойки. Крепеж 5/8 дюйма на 1 1/4.
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Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).