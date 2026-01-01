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Fotokvant FLH-72 переходник студийного крепления 5/8 или 16 мм на 1 1/4 дюйма или 32 мм

Fotokvant FLH-72 переходник студийного крепления 5/8 или 16 мм на 1 1/4 дюйма или 32 мм

Fotokvant
Артикул: FTR-199

Fotokvant FLH-72 – переходник для установки студийного освещения.

С помощью его можно крепить даже самые тяжелые софтбоксы на стойки. Крепеж 5/8 дюйма на 1 1/4.

Описание

Fotokvant FLH-72 переходник студийного крепления 5/8 или 16 мм на 1 1/4 дюйма или 32 мм

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