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Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4"
Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4"

Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4"

Kupo
Артикул: DAN-8974

Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4".

Латунный штифт с внутренней резьбой 3/8” и внутренней резьбой 1/4''.

Описание

Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4"

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