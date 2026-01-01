Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS-015R круглый адаптер 3/8" на 1/4".
Латунный штифт с внутренней резьбой 3/8” и внутренней резьбой 1/4''.
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Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.
Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 12-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размера 24 мм (для полноформатных камер).
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.