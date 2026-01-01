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Fotokvant FLH-81 винт 1/4 дюйма длина 16 мм
Fotokvant FLH-81 винт 1/4 дюйма длина 16 мм

Fotokvant FLH-81 винт 1/4 дюйма длина 16 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-5194

Винт Fotokvant FLH-81 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 16 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.



Описание

Fotokvant FLH-81 винт 1/4 дюйма длина 16 мм

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