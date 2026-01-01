Fotokvant FLH-81 винт 1/4 дюйма длина 16 мм

Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Винт Fotokvant FLH-81 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 16 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
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Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
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Цвет обложки - черный.