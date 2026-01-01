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Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro

Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro

Fotokvant
Артикул: DAN-3076

Металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro Fotokvant FLH-68.

Портативный штатив-адаптер для Gopro, имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла.

Описание

Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro

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