Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro

Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали.
Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro Fotokvant FLH-68.
Портативный штатив-адаптер для Gopro, имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла.
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Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали.
Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Вороток звездообразный Fotokvant M6 для студийного оборудования.
Вороток изготовлен из технополимера и имеет запрессованную латунную гайку со стандартной резьбой M6. Служит для фиксации студийного оборудования.
Универсальный петличный микрофон Boya BY-M1Pro.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M White для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - белый.