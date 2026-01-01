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Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку
Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку
Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку

Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку

Fotokvant
Артикул: DAN-3085

Винт 3/8" Fotokvant FLH-66, для крепления камеры на быстросъемную площадку.

Винт со стандартной резьбой 3/8" для крепления камеры на быстросъемную площадку. Изготовлен из мелалла.


Описание

Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку

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