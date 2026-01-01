Fotokvant FLH-66 винт 16мм 3/8 для крепления камеры на быстросъемную площадку

Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Винт 3/8" Fotokvant FLH-66, для крепления камеры на быстросъемную площадку.
Винт со стандартной резьбой 3/8" для крепления камеры на быстросъемную площадку. Изготовлен из мелалла.
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Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
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