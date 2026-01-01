SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка верхняя SmallRig HTR2640 ARRI Locating Handle.
Ручка выполнена из алюминиевого сплава и дерева. К клетке крепится с помощью винта ARRI 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрено два холодных башмака и дополнительные резьбы 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для установки дополнительного оборудования. Ручка может быть прикреплена как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Вес - 153 г.
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Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
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