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SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle
SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle
SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle
SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle

SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle

SmallRig
Артикул: DAN-4998

Ручка верхняя SmallRig HTR2640 ARRI Locating Handle.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава и дерева. К клетке крепится с помощью винта ARRI 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрено два холодных башмака и дополнительные резьбы 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для установки дополнительного оборудования. Ручка может быть прикреплена как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Вес - 153 г.

Описание

SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle

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