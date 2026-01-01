SmallRig HTR2640 ручка верхняя ARRI Locating Handle

Артикул: DAN-4998

Ручка верхняя SmallRig HTR2640 ARRI Locating Handle.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава и дерева. К клетке крепится с помощью винта ARRI 3/8". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрено два холодных башмака и дополнительные резьбы 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для установки дополнительного оборудования. Ручка может быть прикреплена как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Вес - 153 г.