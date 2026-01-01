SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII

Описание

Клетка предназначена для профессиональной фото и видеосъемки. Аксессуар позволяет установить рукоять и имеет удобный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и значительно более плавную картинку.

Крепление позволяет зафиксировать камеру и предохраняет ее от ударов.

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного оборудования.

Примечание. Этапы установки.

1. Сначала удалите треугольную петлю ремешка камеры слева.

2. Поместите камеру в клетку и затяните винт 1/4" внизу.

3. Убедитесь, что боковой фиксатор клетки совмещен с отверстием для ремня, и затяните винт M 2,5.

Совместимость - Sony A7 III/A7R III.