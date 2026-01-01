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SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII
SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII

SmallRig CCS2645 клетка для цифровых камер Sony A7III/A7RIII

SmallRig
Артикул: DAN-4980

Клетка SmallRig CCS2645 для цифровых камер Sony A7III/A7RIII.

Клетка представляет из себя легкую раму из алюминиевого сплава, в центре которой закрепляется камера. Она позволит использовать дополнительные аксессуары, а также вести съемку со штатива. Размер - 143,6x106,6x64,3 мм. Вес - 249 г.

Описание

Клетка предназначена для профессиональной фото и видеосъемки. Аксессуар позволяет установить рукоять и имеет удобный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и значительно более плавную картинку.

Крепление позволяет зафиксировать камеру и предохраняет ее от ударов. 

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного оборудования.

Примечание. Этапы установки.
1. Сначала удалите треугольную петлю ремешка камеры слева.

2. Поместите камеру в клетку и затяните винт 1/4" внизу.

3. Убедитесь, что боковой фиксатор клетки совмещен с отверстием для ремня, и затяните винт M 2,5.

Совместимость - Sony A7 III/A7R III.

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