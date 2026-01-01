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SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K

SmallRig 2203B клетка для цифровых камер BMPCC 4K/6K

SmallRig
Артикул: DAN-4961

Клетка SmallRig 2203B для цифровых камер BMPCC 4K/6K.

Клетка представляет из себя легкую раму из алюминиевого сплава, в центре которой закрепляется камера. Она позволит использовать вспышку, внешний микрофон, другие аксессуары, а также вести съемку со штатива. Размер - 192х115х75 мм. Вес - 300 г.

Описание

Клетка предназначена для профессиональной видеосъемки. Аксессуар позволяет установить рукояти и имеет устойчивый двуручный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и значительно более плавную картинку.

Крепление позволяет зафиксировать камеру и предохраняет ее от ударов. 

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного микрофона, света и т.п.

Совместимость:

  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K
  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K

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