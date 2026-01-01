images
images
images
Sony NP-FZ100 аккумулятор
Sony NP-FZ100 аккумулятор
Sony NP-FZ100 аккумулятор

Sony NP-FZ100 аккумулятор

Sony
Артикул: OLE-2714

Литий-ионный аккумулятор Sony серии  NP-FZ100. Емкость 2280 мАч, Совместимые модели камер Sony A7RIII, Sony A7R3, Sony A9, Sony A7RM3, Sony A7SIII, Sony ILCE-9.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые модели Sony A7RIII, Sony A7R3, Sony A9, Sony A7RM3, Sony A7SIII, Sony ILCE-9
  • Напряжение 7,2 В/16,4 Втч
  • Емкость 2280 мАч
  • Размер 38,7 х 22,7 х 51,7 мм
  • Вес 83 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Арт. OLE-2547
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.

30 590 ₽
В корзину
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Арт. DAN-5259
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.

16 900 ₽
В корзину

Видео

Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.