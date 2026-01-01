Sony NP-FZ100 аккумулятор

Характеристики:
- Совместимые модели Sony A7RIII, Sony A7R3, Sony A9, Sony A7RM3, Sony A7SIII, Sony ILCE-9
- Напряжение 7,2 В/16,4 Втч
- Емкость 2280 мАч
- Размер 38,7 х 22,7 х 51,7 мм
- Вес 83 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор Sony серии NP-FZ100. Емкость 2280 мАч, Совместимые модели камер Sony A7RIII, Sony A7R3, Sony A9, Sony A7RM3, Sony A7SIII, Sony ILCE-9.
Характеристики:
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Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.
Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.
Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.