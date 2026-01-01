Sony NP-FZ100 аккумулятор

Арт. DAN-5259

Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.