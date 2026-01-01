Canon EOS 2000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат. 

Арт. DAN-5579

до конца распродажи 2 дн, 9 ч

Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.

Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!