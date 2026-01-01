Canon EOS 2000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат. 

Характеристики:
- Оптический зум: 3х
- Объектив: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
- Стабилизатор изображения: оптический, в объективе
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800Тип процессора: Digic 4+Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
- Серийная съемка: 3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
- Цветовое пространство: sRGB и Adobe RGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
- Размер фотоизображения: JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
- Видеосъемка: есть, Full HD 30p
- Разрешение видеозаписи: 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с), 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с), 640 x 480 (30, 25 кадров/с)
- Формат видеозаписи: MOV (H.264 IPB)
- Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
- Формат записи звука: Linear PCM
- Выдержка: 30 – 1/4000 с, ручная длительная (bulb)
- Замер экспозиции: TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
- Брекетинг экспозиции: 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
- Автофокус: TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: ведущее число 9.2 (ISO 100, м), X-синхронизация 1/200 с
- Внешняя вспышка: вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
- Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей,
- Видоискатель: оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
- Диоптрийная коррекция: От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
- Карта памяти: SD, SDHC или SDXC
- Связь с компьютером: USB 2.0
- Видео выход: AV через USB, HDMI тип C
- Разъемы: вход для пульта ДУ
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, NFC
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
- Вес: 475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
- Размеры: 129 x 101.3 x 77.6 мм.