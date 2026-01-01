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Sekonic L-308 S флэшметр

Sekonic L-308 S флэшметр

Sekonic
Артикул: FTR-102

Sekonic L-308s – простой компактный флэшметр для определения экспозиции при фото- и киносъемке путем замеров падающего и отраженного света для постоянных и импульсных источников, а также определения контраста освещения. Режимы замера постоянного света, импульсного замера с синхронизацией и импульсного замера без синхронизации.

Описание

Компактный и простой в использовании прибор, позволяющий определять экспозицию методом замера отраженного и падающего света при фото- и видеосъемке с постоянными и импульсными источниками освещения. В некоторых случаях данное устройство может применяться для определения светового контраста.

Технические характеристики:

  • измерение освещения по падающему и отраженному свету
  • широкий диапазон выдержек
    • для импульсного освещения – от 1 до 1/500 к/секунды
    • для постоянного освещения – от 60 до 1/8000 к/секунды
    • для кино с раскрытием обтюратора на 180 град. – от 8 до 128 к/секунду
  • измерение импульсного освещения (отраженного и падающего света) в диапазоне от f/1,4 до f/90 +0,9
  • измерение постоянного освещения (отраженного и падающего света) в диапазоне от EV 0 до EV 19,9
  • диапазон экспозиционных значений – от EV -8 до EV 26,2
  • диапазон значений диафрагмы – от f/0,5 до f/90 +0,9
  • погрешность измерений в пределах +/- 0,1 EV
  • светочувствительность пленки по стандарту ISO 3-8000
  • питание от одной батареи АА
  • режим автоматического отключения – через 4 минуты бездействия
  • габариты устройства (ДхШхВ), мм – 110х63х22
  • вес, г – 80

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