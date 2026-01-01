Sekonic L-308 S флэшметр

Компактный и простой в использовании прибор, позволяющий определять экспозицию методом замера отраженного и падающего света при фото- и видеосъемке с постоянными и импульсными источниками освещения. В некоторых случаях данное устройство может применяться для определения светового контраста.
Технические характеристики:
- измерение освещения по падающему и отраженному свету
- широкий диапазон выдержек
- для импульсного освещения – от 1 до 1/500 к/секунды
- для постоянного освещения – от 60 до 1/8000 к/секунды
- для кино с раскрытием обтюратора на 180 град. – от 8 до 128 к/секунду
- измерение импульсного освещения (отраженного и падающего света) в диапазоне от f/1,4 до f/90 +0,9
- измерение постоянного освещения (отраженного и падающего света) в диапазоне от EV 0 до EV 19,9
- диапазон экспозиционных значений – от EV -8 до EV 26,2
- диапазон значений диафрагмы – от f/0,5 до f/90 +0,9
- погрешность измерений в пределах +/- 0,1 EV
- светочувствительность пленки по стандарту ISO 3-8000
- питание от одной батареи АА
- режим автоматического отключения – через 4 минуты бездействия
- габариты устройства (ДхШхВ), мм – 110х63х22
- вес, г – 80