Sekonic L-308 S флэшметр

Артикул: FTR-102

Sekonic L-308s – простой компактный флэшметр для определения экспозиции при фото- и киносъемке путем замеров падающего и отраженного света для постоянных и импульсных источников, а также определения контраста освещения. Режимы замера постоянного света, импульсного замера с синхронизацией и импульсного замера без синхронизации.