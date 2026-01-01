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Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала

Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала

Calibrite
Артикул: DAN-8915

Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала. 

ColorChecker Gray Balance Mini — это уменьшенная версия карты баланса серого стандартного размера, размером всего 63,5 x 109,0 мм. Портативная карта баланса серого (18%) формата A7Идеально подходит для настройки правильной экспозиции для всех типов пользователей. 

Описание

Использование ColorChecker Gray Balance Mini для точечного замера экспозиции на отражение даст вам уверенность в том, что ваши изображения будут экспонированы с максимальной точностью. ColorChecker Gray Balance Mini — это карманная версия контрольного поля 18% серого в стандартном ColorChecker с 24 полями. Серый цвет разработан с использованием научных данных, чтобы обеспечить точную однородную поверхность, которая является спектрально нейтральной, что означает, что она отражает равное количество красного, синего и зеленого цветов во всех типах условий освещения.

Карту ColorChecker Gray Balance Mini можно использовать для множества применений:

Цифровая фотография: замер экспозиции и баланс серого. Регулирует цветовую чувствительность цифровой камеры в точном соответствии с условиями окружающего освещения

Традиционная фотография: проверьте цветопередачу пленки, света, фильтров и бумаги.

Кинематография (телевидение и видео): проверка баланса серого, достигаемого путем настройки камер, света и пленки. 

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