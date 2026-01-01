Популярное

Calibrite: Миссия — идеальный цвет

Calibrite — глобальный бренд в индустрии профессионального управления цветом, созданный в 2021 году на базе подразделения X-Rite . Мы объединили легендарные технологии X-Rite (включая знаменитые эталоны ColorChecker™) и страсть к цвету, чтобы предложить рынку специализированный продукт. Calibrite — это правильная калибровка (Calibration Done Right) .

Мы даем творческим профессионалам возможность контролировать цвет на всех этапах: от спуска затвора камеры до финального рендера и печати. Мы стремимся исключить главную проблему цифрового мира — разницу в отображении цветов между камерой, монитором и конечным зрителем .

Технологическое лидерство — Calibrite задает стандарты для дисплеев нового поколения (до 10 000 нит, технологии Mini-LED и OLED) .

Наследие ColorChecker — мы хранители индустриального стандарта калибровки, используемого в голливудских студиях и фото лабораториях по всему миру .

Свобода творчества — автоматизируя рутину настройки цветопередачи, мы освобождаем время креативщика для искусства, а не технических компромиссов .

Профессионалы и энтузиасты, для которых цвет имеет значение: фотографы, режиссеры и видеомонтажеры, 3D-дизайнеры и геймеры, стремящиеся к максимальной достоверности картинки .

Наш главный продукт — уверенность. С Calibrite «что видишь, то и получаешь». Мы делаем сложную технологию калибровки простой, быстрой и точной .

Calibrite ColorChecker Classic фотошкала
Арт. NVF-5730
в наличии 1-3 шт

ColorChecker Classic – мишень из 24 разработанных на основе научных исследований естественных, хроматических, первичных и монохромных окрашенных квадратов.

16 810 ₽
Calibrite ColorChecker Passport Video видеошкала
Арт. NVF-6045
в наличии 1-3 шт

X-Rite ColorChecker Passport Video – поможет вам получить сбалансированный цвет и нейтральную цветопередачу с идеальной экспозицией камеры быстрее, чем когда-либо прежде.

28 980 ₽
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала
Арт. DAN-8915
в наличии 1-3 шт

ColorChecker Gray Balance Mini — это уменьшенная версия карты баланса серого стандартного размера, размером всего 63,5 x 109,0 мм. Портативная карта баланса серого (18%) формата A7Идеально подходит для настройки правильной экспозиции для всех типов пользователей. 

9 450 ₽
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance фотошкала
Арт. DAN-8914
в наличии 1-3 шт

Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance - профессиональная серая карта размером 10x18 см поможет построить правильный баланс белого, оценить студийный свет и сделать быстрые настройки цветов

9 740 ₽
Calibrite ColorChecker Classic Mini фотошкала
Арт. MTG-1978
в наличии 1-3 шт

Мишень для работы с фотографиями и видео, которая легко поместится в обычный карман. Мишень предназначена для оценки точности цветопередачи на распечатанных материалах и цифровых изображениях. За счет своего компактного формата Calibrite ColorChecker Classic Mini вполне подойдет не только для работы дома или в студии, но и для выездных мероприятий и съемок на открытом воздухе.

12 520 ₽
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Арт. DAN-8917
в наличии 1-3 шт

ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.

Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.


21 270 ₽
Calibrite Display Pro HL калибратор монитора
Арт. OLE-3729
в наличии 1-3 шт

Усовершенствованный датчик НL (высокой яркости) для современных ЖК-дисплеев, мини-LED, OLED-дисплеев и панели Apple XDR. Подключается к компьютеру через USB-C (адаптер USB-A в комплекте). ПО Calibrite PROFILER включает в себя полностью настраиваемые функции, такие как White Point и Gamma, Profile Validation, Uniformity Check и др. и подходит для Mac и Windows OS. Совместим с некоторыми сторонними программами для калибровки мониторов. Способен измерять яркость экрана до 3000 нит.

40 470 ₽
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора
Арт. MTG-3677
в наличии 1-3 шт

Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора. Удобное устройство для калибровки мониторов, которое обеспечивает точную передачу цветов. Простой дизайн и программное обеспечение помогают улучшить качество изображения, уверенно редактировать, развивать творческие способности и принимать более точные решения при покупке товаров и оформлении интерьера.

20 990 ₽
Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

