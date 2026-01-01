Популярное

Calibrite: Миссия — идеальный цвет

Calibrite — глобальный бренд в индустрии профессионального управления цветом, созданный в 2021 году на базе подразделения X-Rite . Мы объединили легендарные технологии X-Rite (включая знаменитые эталоны ColorChecker™) и страсть к цвету, чтобы предложить рынку специализированный продукт. Calibrite — это правильная калибровка (Calibration Done Right) .

Мы даем творческим профессионалам возможность контролировать цвет на всех этапах: от спуска затвора камеры до финального рендера и печати. Мы стремимся исключить главную проблему цифрового мира — разницу в отображении цветов между камерой, монитором и конечным зрителем .

Технологическое лидерство — Calibrite задает стандарты для дисплеев нового поколения (до 10 000 нит, технологии Mini-LED и OLED) .

Наследие ColorChecker — мы хранители индустриального стандарта калибровки, используемого в голливудских студиях и фото лабораториях по всему миру .

Свобода творчества — автоматизируя рутину настройки цветопередачи, мы освобождаем время креативщика для искусства, а не технических компромиссов .

Профессионалы и энтузиасты, для которых цвет имеет значение: фотографы, режиссеры и видеомонтажеры, 3D-дизайнеры и геймеры, стремящиеся к максимальной достоверности картинки .

Наш главный продукт — уверенность. С Calibrite «что видишь, то и получаешь». Мы делаем сложную технологию калибровки простой, быстрой и точной .