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Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке
Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке
Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке
Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке
Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке

Fotokvant PRS-004 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм в подарочной упаковке

Fotokvant
Артикул: DAN-3265

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-004 Lensball в подарочной упаковке.

Хрустальная сфера для спецэффектов. Прозрачная сфера для получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 100 мм. Подходит для подарка фотографу. Сфера поставляется в подарочной упаковке.

Описание

Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!

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Арт. DAN-4005
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
более 10 шт

Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.

Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.

1 390 ₽
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