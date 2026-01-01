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Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов
Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов
Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов
Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов

Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов

Fotokvant
Артикул: DAN-3264

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-003 Lensball, диаметром 100 мм.

Хрустальная сфера для спецэффектов. Прозрачная сфера для получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Комплектуется подставкой для устойчивости. Диаметр - 100 мм. Подходит для подарка фотографу.

Описание

Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!

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