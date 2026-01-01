Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов

Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать незначительные воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.