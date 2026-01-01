Fotokvant PRS-003 Lensball шар-сфера хрустальная 100 мм с подставкой для спецеффектов

Арт. NVF-8394

Fotokvant R2-6090SW – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 60x90. Вес - 0,3 кг.

